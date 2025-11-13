В Тольятти открыли новый корпус теннисного центра

Старт работе нового корпуса спортивно-оздоровительного комплекса «Тольятти Теннис Центр» был дан в ходе фестиваля тенниса «Будущее спорта», который состоялся в городе Тольятти Самарской области. Мероприятие стало частью XIII Международного форума «Россия — спортивная держава», который проводился при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа Тольятти.
В новом корпусе оборудованы четыре теннисных корта, современные раздевалки и душевые. Комплекс будет передан муниципальной школе тенниса для учебно-тренировочных занятий.
В программу фестиваля были включены мастер-классы с участием известных спортсменов Надежды Петровой, Анастасии Мыскиной, Николая Гурьева и других. Для 500 участников организовали автограф-сессии и тренировки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.