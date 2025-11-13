В Константиновском районе Ростовской области власти ввели режим ЧС из-за засухи

В Константиновском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Губернатор Юрий Слюсарь утвердил внесение изменений в распоряжение о введении режима ЧС. Отсутствие осадков и недостаток влаги в почве в течение года негативно повлияли на сельскохозяйственные культуры. Озимый сев проходил в сложных погодных условиях.
— Несмотря на это, план по закладке урожая 2026 года выполнен на 100,5%. Озимые культуры посеяны на площади 2,81 млн гектаров. Введение режима ЧС поможет аграриям получить страховые выплаты за застрахованные посевы, — объясняется в сообщении.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за засухи уже действует в нескольких районах области. С 10 июня он введен в десяти муниципальных образованиях, включая Азовский, Белокалитвинский и Сальский районы. С 30 июня к ним добавились еще девять районов, в том числе Аксайский и Миллеровский. В июле и августе зона действия режима расширилась на Егорлыкский, Матвеево-Курганский и другие районы.
На территории региона также действует режим ЧС федерального уровня по природно-климатическим факторам «заморозки» и «засуха почвенная». До 2024 года в течение десяти лет режимы чрезвычайной ситуации из-за аномальной погоды в области не вводились.
