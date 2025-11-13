В Константиновском районе Ростовской области власти ввели режим ЧС из-за засухи

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за засухи уже действует в нескольких районах области. С 10 июня он введен в десяти муниципальных образованиях, включая Азовский, Белокалитвинский и Сальский районы. С 30 июня к ним добавились еще девять районов, в том числе Аксайский и Миллеровский. В июле и августе зона действия режима расширилась на Егорлыкский, Матвеево-Курганский и другие районы.