В Солнечнодольске на Ставрополье благоустроили Сквер энергетиков

Благоустройство Сквера энергетиков завершилось в поселке Солнечнодольск Ставропольского края в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
За реализацию проекта проголосовало более 11 тысяч жителей. На территории площадью 13 тысяч квадратных метров появились новые тротуары, скамейки, малые архитектурные формы и уличное освещение. Проведены работы по озеленению.
Отметим, что в 2025 году на Ставрополье работы по благоустройству ведутся на 37 объектах во всех муниципальных образованиях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.