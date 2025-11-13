Эксперт предложил Путину и Трампу два способа принудить Украину к переговорам

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут способствовать возобновлению переговоров с Украиной двумя путями. С таким мнением выступил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Для того, чтобы убедить Киев вернуться к переговорам, необходимо либо оказать дипломатическое давление со стороны Запада, либо добиться успехов Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
— Первый вариант — это серьезное давление со стороны западных партнеров на Киев, особенно со стороны США, когда Трамп сделает возобновление переговоров условием для продолжения какой-то военной поддержки Украины, — сказал эксперт.
По его мнению, второй вариант предполагает «радикальное и необратимое изменение» обстановки на фронте. Успехи российской армии могут заставить Украину согласиться на переговоры под угрозой серьезного военного поражения, передает URA.ru.
Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Сергей Кислица 12 ноября заявил, что Киев официально остановил процесс мирных переговоров с Москвой из-за отсутствия «существенного прогресса». Незадолго до этого глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом, отметив, что «мяч находится на украинской стороне».