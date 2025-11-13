Будущие медики из Тольятти стали призерами чемпионата «Абилимпикс-2025»

Ученики Тольяттинского медицинского колледжа из Самарской области заняли призовые места на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соревнования прошли в Москве при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации городского округа.
Вторые места в компетенции «Массажист» заняли студенты Кинель-Черкасского филиала колледжа Евгений Иванов и Ксения Саяпина. Оба прошли строгий отбор и подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки.
«Проведение чемпионата такого высокого уровня предоставляет молодым специалистам уникальную платформу для демонстрации своих профессиональных навыков и выдающихся качеств. Это имеет огромное значение, поскольку такие соревнования не только позволяют участникам проверить свои силы, но и открывают новые горизонты для личностного и профессионального развития», — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.