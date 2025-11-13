В Омской области подготовили 170 тренеров по бережливому производству

Более 100 внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству обучили в Омской области с 2019 года, сообщили в правительстве региона. После завершения они успешно прошли сертификацию и теперь внедряют на предприятиях методики федерального проекта «Производительность труда», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Специальную подготовку под руководством экспертов федерального и регионального центров компетенций прошли 170 человек. Программа длится два месяца. За это время участники должны не только сами научиться оптимизировать производственные и офисные процессы, эффективно работать с документами, но и вовлекать коллег в процесс улучшений. Подготовленные специалисты уже самостоятельно применяют полученные знания на предприятиях.
«Благодаря таким обучающим программам компании приобретают квалифицированных лидеров перемен, способных поддерживать систему непрерывных улучшений даже после завершения реализации федерального проекта при поддержке регионального центра компетенций (РЦК)», — рассказал заместитель руководителя РЦК Омской области Вадим Шульгат.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.