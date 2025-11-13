В Омской области подготовили 170 тренеров по бережливому производству

Специальную подготовку под руководством экспертов федерального и регионального центров компетенций прошли 170 человек. Программа длится два месяца. За это время участники должны не только сами научиться оптимизировать производственные и офисные процессы, эффективно работать с документами, но и вовлекать коллег в процесс улучшений. Подготовленные специалисты уже самостоятельно применяют полученные знания на предприятиях.