Отдельные боксы, КТ, МРТ. Как в Могилеве лечат инфекционные заболевания

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы № 1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, как в Могилеве лечат инфекционные заболевания, в том числе после введения в эксплуатацию нового инфекционного корпуса.
Инфекционный корпус Могилевской больницы № 1 ввели в эксплуатацию несколько лет назад. Раньше корпус был устаревшим, хотя и неплохим для своего времени, отметила Ирина Бас. Теперь в области построен новый, современный инфекционный корпус на базе многопрофильного стационара.
«Особенность корпуса в том, что все койки боксированные, то есть пациенты находятся в отдельных боксах. Это позволяет рационально использовать их: раньше в большой палате с множеством вирусов лежали 1−2 пациента, а сейчас койки используются максимально эффективно. Для пациентов созданы комфортные условия, и для персонала условия значительно улучшились. Всего у нас 192 койки — 180 инфекционных и 12 реанимационных», — рассказала она.
Госпитализируют в этот корпус как взрослых, так и детей, то есть это смешанная больница. Главным преимуществом является базирование в многопрофильном стационаре, что облегчает диагностику и лечение. Пациенты поступают с подозрением на инфекционные заболевания, однако это могут быть и другие патологии. Например, под маской ОРВИ может скрываться онкологическое заболевание, а под кишечной инфекцией — хирургическая или гинекологическая патология, заметила Ирина Бас.
В корпусе есть широкие диагностические возможности: компьютерная томография, МРТ, эндоскопия, а также возможность оперативно привлечь узких специалистов. «Это позволяет своевременно и точно ставить диагноз и оказывать необходимую помощь. Для инфекционных пациентов установлен отдельный КТ-аппарат, что минимизирует риски перекрестного инфицирования», — отметила она. -0-
