Отдельные боксы, КТ, МРТ. Как в Могилеве лечат инфекционные заболевания

Госпитализируют в этот корпус как взрослых, так и детей, то есть это смешанная больница. Главным преимуществом является базирование в многопрофильном стационаре, что облегчает диагностику и лечение. Пациенты поступают с подозрением на инфекционные заболевания, однако это могут быть и другие патологии. Например, под маской ОРВИ может скрываться онкологическое заболевание, а под кишечной инфекцией — хирургическая или гинекологическая патология, заметила Ирина Бас.