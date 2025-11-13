В кузбасском НИИ модернизировали лабораторию радионуклидной диагностики

Завершена модернизация лаборатории радионуклидной диагностики в Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний города Кемерово. Такое обновление соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кемеровской области — Кузбасса.
Работа лаборатории возобновляется с 17 ноября. Записаться на исследования можно через контакт-центр НИИ при наличии направления из поликлиники. Модернизация позволит увеличить количество исследований с 1400 до 2300 в год уже в 2026 году.
При поддержке федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» был также приобретен новый аппарат ОФЭКТ/КТ, позволяющий проводить раннюю диагностику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Это оборудование объединяет возможности рентгеновской томографии и радиоизотопных исследований и позволяет получать точную информацию не только о строении, но и о функции органов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.