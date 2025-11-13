Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Калининград

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград перед переговорами с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. По информации источника ТАСС, после приземления Гросси почти сразу покинул городской аэропорт Храброво.
По информации агентства, Гросси не воспользовался выходом из бизнес-зала. В непосредственной близости от здания находилось около семи автомобилей представительского класса.
Рейс F3 6571 из Марселя в Калининград приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 по местному времени (18:34 мск), говорится в материале.
14 ноября в Калининграде запланированы переговоры между генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси, касающиеся Запорожской АЭС. По информации с онлайн-табло аэропорта Храброво, предполагается, что в тот же день генеральный директор МАГАТЭ вылетит из Калининграда во второй половине дня рейсом в Вену.
Еще в октябре Гросси заявил об «очень нестабильной ситуации» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с точки зрения ядерной безопасности. По его словам, сейчас станции удается справляться благодаря аварийным дизель-генераторам — последней линии обороны. Гросси подчеркнул, что в случае их отключения существует риск расплавления ядерного топлива.
Впоследствии на ЗАЭС начались работы по восстановлению внешнего питания Запорожской атомной электростанции. Тогда Гросси отметил, что и Россия, и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта.