Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Калининград

14 ноября в Калининграде запланированы переговоры между генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси, касающиеся Запорожской АЭС. По информации с онлайн-табло аэропорта Храброво, предполагается, что в тот же день генеральный директор МАГАТЭ вылетит из Калининграда во второй половине дня рейсом в Вену.