Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Калининград

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград перед переговорами с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. По информации источника ТАСС, после приземления Гросси почти сразу покинул городской аэропорт Храброво.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград перед переговорами с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. По информации источника ТАСС, после приземления Гросси почти сразу покинул городской аэропорт Храброво.

По информации агентства, Гросси не воспользовался выходом из бизнес-зала. В непосредственной близости от здания находилось около семи автомобилей представительского класса.

Рейс F3 6571 из Марселя в Калининград приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 по местному времени (18:34 мск), говорится в материале.

14 ноября в Калининграде запланированы переговоры между генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси, касающиеся Запорожской АЭС. По информации с онлайн-табло аэропорта Храброво, предполагается, что в тот же день генеральный директор МАГАТЭ вылетит из Калининграда во второй половине дня рейсом в Вену.

Еще в октябре Гросси заявил об «очень нестабильной ситуации» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с точки зрения ядерной безопасности. По его словам, сейчас станции удается справляться благодаря аварийным дизель-генераторам — последней линии обороны. Гросси подчеркнул, что в случае их отключения существует риск расплавления ядерного топлива.

Впоследствии на ЗАЭС начались работы по восстановлению внешнего питания Запорожской атомной электростанции. Тогда Гросси отметил, что и Россия, и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше