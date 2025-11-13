В Перми определили победителей чемпионата России по программированию дронов

Финал чемпионата и первенства России по программированию беспилотных авиационных систем завершился в Перми, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края. Мероприятия соответствуют целям государственной программы «Спорт России».
В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из 12 регионов страны. События прошли в технопарке Morion Digital. Турнир прошел с использованием отечественного симулятора компании «Геоскан». На мероприятии также состоялась выставка инновационных решений и дискуссию о применении автономных БАС в экономике.
Победителем чемпионата стала Екатерина Кочеткова из Санкт-Петербурга, набравшая 658 баллов и выполнившая норматив мастера спорта. Второе и третье места заняли Никита Поздняков и Артем Григорьев из Владимирской области. Среди юниоров лучшим стал житель Северной столицы Григорий Ушаков. Призовой фонд в 300 000 рублей распределили между победителями.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.