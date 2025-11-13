Маск анонсировал переименование Grokipedia в Encyclopedia Galactica

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что в будущем собирается переименовать онлайн-энциклопедию Grokipedia в Encyclopedia Galactica.
«Когда Grokipedia станет достаточно хорошей (предстоит долгий путь), мы переименуем ее в Encyclopedia Galactica», — написал он в соцсети X*.
Маск отметил, что Encyclopedia Galactica станет открытым источником перегонки всех видов знаний, включая аудиозаписи, изображения и видео.
Напомним, в конце октября Маск запустил Grokipedia — конкурента энциклопедии «Википедия». Ее отличительной особенностью является учет исторического контекста, предшествовавшего началу спецоперации, в отличие от «Википедии». Grokipedia работает на базе чат-бота Grok A, в новой библиотеке — более 885 тыс. статей, тогда как в «Википедии» — свыше 8 млн.
