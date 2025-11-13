Ричмонд
В Соль-Илецке благоустроили городской сквер

Проект создает условия для спокойного отдыха горожан.

Благоустройство городского сквера на улице Карла Маркса завершили в городе Соль-Илецк Оренбургской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.

На территории сквера появились пешеходные дорожки с тротуарной плиткой, малые архитектурные формы, уличное освещение, ограждение и новые зеленые насаждения. Проект создает условия для спокойного отдыха жителей и проведения общественных мероприятий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.