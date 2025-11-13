Ричмонд
В Татарстане реконструировали мост через реку Сарсак

Длина обновленного сооружения — 21,4 метра.

Реконструкция моста через реку Сарсак завершена вблизи деревни Татарский Тансар в Агрызском районе Республики Татарстан, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы выполнены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Длина обновленного мостового сооружения — 21,4 метра. В ходе реконструкции полностью заменили его конструкции, возвели новые опоры и подпорные стенки, обустроили мостовое полотно и подходы к нему. Для обеспечения безопасности движения установлены дорожные знаки, ограждения, нанесена разметка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.