Венгерские ученые опознали останки жестоко убитого Рюриковича спустя семь веков

В Венгрии ученые опознали останки жестоко убитого представителя династии Рюриковичей спустя семь веков. Об этом сообщили в журнале Archaeology.
Анализ, проведенный командой Университета Этвеша Лоранда, подтвердил, что останки принадлежат герцогу Беле из Максо, внуку венгерского короля Белы IV и потомку Рюриковичей. Согласно истории, герцог был убит в ноябре 1272 года в результате заговора. На его теле обнаружили 26 ран от трех нападавших, вооруженных саблями и мечом.
Химический анализ костей показал, что герцог питался в основном рыбой и морепродуктами, что было характерно для знати тех лет. Также анализ зубов выявил, что Беле родился вдали от места погребения и много путешествовал по Венгрии.
Генетическое сравнение подтвердило его происхождение из династии венгерских королей и родство с Рюриковичами. Таким образом, Венгрия стала одним из немногих мест археогенетических подтверждений связей между европейскими и русскими династиями, говорится в материале.
