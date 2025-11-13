Ричмонд
Венгерские ученые опознали останки жестоко убитого Рюриковича спустя семь веков

В Венгрии ученые опознали останки жестоко убитого представителя династии Рюриковичей спустя семь веков. Об этом сообщили в журнале Archaeology.

В Венгрии ученые опознали останки жестоко убитого представителя династии Рюриковичей спустя семь веков. Об этом сообщили в журнале Archaeology.

Анализ, проведенный командой Университета Этвеша Лоранда, подтвердил, что останки принадлежат герцогу Беле из Максо, внуку венгерского короля Белы IV и потомку Рюриковичей. Согласно истории, герцог был убит в ноябре 1272 года в результате заговора. На его теле обнаружили 26 ран от трех нападавших, вооруженных саблями и мечом.

Химический анализ костей показал, что герцог питался в основном рыбой и морепродуктами, что было характерно для знати тех лет. Также анализ зубов выявил, что Беле родился вдали от места погребения и много путешествовал по Венгрии.

Генетическое сравнение подтвердило его происхождение из династии венгерских королей и родство с Рюриковичами. Таким образом, Венгрия стала одним из немногих мест археогенетических подтверждений связей между европейскими и русскими династиями, говорится в материале.

Большевикам пришлось много раз выстрелить в членов царской семьи Романовых, поскольку пули отскакивали от вшитых в одежду монарших особ драгоценных камней. Эти и другие подробности трагедии всероссийского масштаба раскрыл генеральный прокурор России Игорь Краснов.

