Молочный завод в Тюменской области увеличил выпуск продукции на 14%

Проект по повышению производительности труда завершился на молочном комбинате «Ситниковский» компании «Золотые луга» в Тюменской области. Работы проводились в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном агентстве инноваций.
В результате оптимизации промышленной линии удалось увеличить выпуск молочной продукции со 1422 до более чем 1600 бутылок в час.
«После реализации проекта мы смогли увеличить производительность на 14%, что превзошло наши ожидания», — отметил директор комбината Александр Велижанин.
Проект стал частью системной работы по внедрению технологий бережливого производства. Она включает обучение сотрудников и формирование культуры постоянных улучшений. Полученный опыт будет использован для дальнейшей оптимизации производственных процессов на предприятии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.