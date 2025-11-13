Турист купил чудо-масло на улице в Паттайе и потерял 350 тысяч рублей

Немецкий турист Надир Альтаф по предложению продавца в среду, 12 ноября, приобрел пять банок действенного масла для волос, и с его карты списалось 140 тысяч бат (349,97 тысяч рублей — прим. «ВМ»).
По словам путешественника, он ослышался и подумал, что масла стоили 4000 бат (9,9 тысяч рублей — прим. «ВМ»). Пострадавший понял, что ему завысили сумму, только когда мошенник скрылся.
52-летний немец обратился в полицию вечером того же дня. Он рассказал правоохранителям, что мужчина, который подошел к нему на улице, был выходцем с Ближнего Востока, передает The Thaiger.
12 августа СМИ сообщили, что туристический агент по имени Анна из Тулы обманула свыше 200 туристов со всей России на сумму свыше 25 миллионов рублей, обещая устроит им отдых с концертами знаменитостей. По данным журналистов, в полицию поступило более 20 заявлений от пострадавших. После получения оплаты девушка переставала выходила на связь, а по прибытии выяснялось, что бронь отсутствует.
7 октября 2024 года стало известно, что гиды в турецкой Каппадокии за полцены продавали экскурсии по несуществующим местам под видом прогулки по подземному городу. Вместо них туристам показывали местные склады и деревенские дома.