Турист купил чудо-масло на улице в Паттайе и потерял 350 тысяч рублей

12 августа СМИ сообщили, что туристический агент по имени Анна из Тулы обманула свыше 200 туристов со всей России на сумму свыше 25 миллионов рублей, обещая устроит им отдых с концертами знаменитостей. По данным журналистов, в полицию поступило более 20 заявлений от пострадавших. После получения оплаты девушка переставала выходила на связь, а по прибытии выяснялось, что бронь отсутствует.