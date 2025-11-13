В Уйский район Челябинской области поступили новые средства реабилитации

Уйский комплексный центр социального обслуживания населения Челябинской области приобрел новые технические средства реабилитации для граждан старшего поколения, сообщили в администрации района. Закупка проведена в ходе реализации национального проекта «Семья».
В числе приобретенного оборудования — функциональные кровати, противопролежневые матрасы, кресла-коляски, ходунки, костыли, а также специальные стулья для ванн и прикроватные столы. Все эти средства предназначены для улучшения качества жизни маломобильных и лежачих граждан. Технические средства реабилитации будут предоставляться бесплатно через пункт проката в отделении срочного социального обслуживания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.