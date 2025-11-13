Ричмонд
В Уйский район Челябинской области поступили новые средства реабилитации

Они улучшат качество жизни маломобильных пациентов.

Уйский комплексный центр социального обслуживания населения Челябинской области приобрел новые технические средства реабилитации для граждан старшего поколения, сообщили в администрации района. Закупка проведена в ходе реализации национального проекта «Семья».

В числе приобретенного оборудования — функциональные кровати, противопролежневые матрасы, кресла-коляски, ходунки, костыли, а также специальные стулья для ванн и прикроватные столы. Все эти средства предназначены для улучшения качества жизни маломобильных и лежачих граждан. Технические средства реабилитации будут предоставляться бесплатно через пункт проката в отделении срочного социального обслуживания.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.