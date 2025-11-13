В мире ИТ начинается конкурс года: открыт прием заявок на Премию Рунета-2025

В Москве в Доме Пашкова 14 декабря пройдет одно из ключевых ИТ-событий года — вручение Премии Рунета-2025. Эта награда вручается уже 22-й раз подряд и отмечает лидеров отечественной ИТ-отрасли за вклад в развитие технологий и укрепление цифрового суверенитета России.