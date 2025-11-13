В мире ИТ начинается конкурс года: открыт прием заявок на Премию Рунета-2025

В Москве в Доме Пашкова 14 декабря пройдет одно из ключевых ИТ-событий года — вручение Премии Рунета-2025. Эта награда вручается уже 22-й раз подряд и отмечает лидеров отечественной ИТ-отрасли за вклад в развитие технологий и укрепление цифрового суверенитета России.
Принять участие в конкурсном отборе могут организации, проекты и ИТ-решения, способствующие развитию российского сегмента интернета. Прием заявок уже открыт и продлится до 20 ноября 2025 года на официальном сайте Премии.
Главной темой этого года является «Код мечты». Также учреждена специальная номинация «Интернет на родном языке», приуроченная к 15-летию кириллического домена. РФ. С 2025 года в этой доменной зоне можно регистрировать адреса на 17 государственных языках республик России.
Особое внимание организаторы уделят детской безопасности в интернете. В рамках мероприятия пройдет отдельный трек — премия «Дети в Рунете». Это первый в России масштабный проект, направленный на формирование безопасного онлайн-пространства для детей и подростков.
Завершится церемония первым в истории ИТ-балом Премии Рунета, где традиции русского бала соединятся с современными технологиями. Гостей ждут живой оркестр, выступления артистов, а также благотворительный аукцион картин, созданных по мотивам деловых сессий Российского интернет-форума-2025. Все средства, вырученные от продажи, направят на поддержку и развитие талантливой молодежи в сфере ИТ.