За двух фигурантов по делу Миндича внесли залог почти в 900 тысяч долларов

Залог общей суммой в почти 900 тысяч долларов внесен за двух фигурантов по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно заявлению пресс-службы Высшего антикоррупционного суда страны, речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной, которые работали на Миндича. Ранее для них были определены залоги в размере 595 и 285 тысяч долларов соответственно.
Напомним, что сейчас на Украине проводится расследование по уголовному делу о коррупции против Тимура Миндича. Бизнесмен обвиняется в присвоении денежных средств, которые были выделены на строительство оборонных сооружений для ВСУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины также обнародовало аудиозаписи, в которых зафиксированы разговоры между фигурантами дела с обсуждением финансов.