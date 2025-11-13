Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За двух фигурантов по делу Миндича внесли залог почти в 900 тысяч долларов

Залоги в 595 и 285 тысяч долларов внесены за двух фигурантов по делу Тимура Миндича, работавших с ним.

Источник: Комсомольская правда

Залог общей суммой в почти 900 тысяч долларов внесен за двух фигурантов по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно заявлению пресс-службы Высшего антикоррупционного суда страны, речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной, которые работали на Миндича. Ранее для них были определены залоги в размере 595 и 285 тысяч долларов соответственно.

Напомним, что сейчас на Украине проводится расследование по уголовному делу о коррупции против Тимура Миндича. Бизнесмен обвиняется в присвоении денежных средств, которые были выделены на строительство оборонных сооружений для ВСУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины также обнародовало аудиозаписи, в которых зафиксированы разговоры между фигурантами дела с обсуждением финансов.