Профессор Грин назвал простые привычки, которые помогут прожить дольше

Продлить жизнь и замедлить процесс старения эффективнее помогают изменения в поведении, а не дорогостоящие препараты и процедуры. Об этом заявил профессор геронтологии Майкл Грин.
По его словам, ключевую роль в замедлении старения играет управление биологическим возрастом, который отражает реальное состояние организма. Специалист отметил, что регулярная физическая активность может сокращать биологический возраст на два года всего за несколько месяцев занятий. Также важное значение имеет здоровое питание — переход на рацион с овощами, фруктами и цельными злаками может замедлить старение на 2−4 года.
Грин отметил особую роль качественного сна, который обеспечивает восстановление ДНК и регулирует гормональный баланс. По его словам, недосып менее пяти часов значительно увеличивает риски заболеваний, передает «Газета.Ru».
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что пожилым людям стоит обращать внимание на вес и повышенное давление, а также с осторожностью употреблять аспирин, особенно после достижения 75-летнего возраста.