Профессор Грин назвал простые привычки, которые помогут прожить дольше

По его словам, ключевую роль в замедлении старения играет управление биологическим возрастом, который отражает реальное состояние организма. Специалист отметил, что регулярная физическая активность может сокращать биологический возраст на два года всего за несколько месяцев занятий. Также важное значение имеет здоровое питание — переход на рацион с овощами, фруктами и цельными злаками может замедлить старение на 2−4 года.