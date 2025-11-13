Ричмонд
Информацию о рыбе с мазутом на Кубани и в Крыму проверили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор опроверг слухи о продаже рыбы с мазутом в Крыму и Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о загряжненной мазутом рыбе в магазинах Краснодара и Крыма. Как узнали наши коллеги из «КП — Кубань» в региональном управлении надзорного ведомства, новость не соответствует действительности.

Сообщения о продуктах с мазутом распространялись в мессенджерах и социальных сетях. В них утвержадось, что загрязненную рыбу выловили у побережья Крыма и Краснодарского края. Региональное управление Роспотребнадзора официально опровергло эти сведения.:

— Проведенные проверки подтвердили, что рыба в магазинах безопасна и не содержит загрязнений. Каждая партия черноморской рыбы проходит обязательные лабораторные исследования перед поступлением в продажу. Специалисты не обнаружили отклонений от гигиенических нормативов ни в одной пробе.

Отдельной проверке подверглись искусственно выращенные мидии. В них также не выявили превышения допустимых норм. Вся рыбная продукция из Черного моря соответствует требованиям качества и безопасности, заявили в Роспотребнадзоре Кубани.

