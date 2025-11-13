Беременная пассажирка на протяжении часа кричала на экипаж после отказа в посадке

Все произошло утром 10 ноября в аэропорту Чэнду Шуанлю, расположенном в китайской провинции Сычуань. Женщине не разрешили сесть на рейс из-за того, что она была на восьмом месяце беременности. На видео, снятом одним из пассажиров, слышен длительный спор между ней и членами экипажа, можно услышать, как женщина кричит на бортпроводников. Также сообщается, что к ней подошел сам командир воздушного судна.