Беременная пассажирка на протяжении часа кричала на экипаж после отказа в посадке

Беременная пассажирка Tibet Airlines на протяжении часа кричала на экипаж самолета после того, как ей отказали в посадке. Инцидент попал на видео, кадры опубликовала газета The Sun.
Все произошло утром 10 ноября в аэропорту Чэнду Шуанлю, расположенном в китайской провинции Сычуань. Женщине не разрешили сесть на рейс из-за того, что она была на восьмом месяце беременности. На видео, снятом одним из пассажиров, слышен длительный спор между ней и членами экипажа, можно услышать, как женщина кричит на бортпроводников. Также сообщается, что к ней подошел сам командир воздушного судна.
Пассажирка упиралась и отказывалась покидать борт. В итоге работникам Tibet Airlines пришлось вызвать полицию, которая вывела женщину и ее мужа из самолета. В результате скандала вылет воздушного судна задержался на час после окончания посадки, говорится в материале.
В начале октября таблоид Daily Mail рассказал о еще одном скандале. Жителя Великобритании Рубена Финна задержали за петтинг с девушкой прямо на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Пара начала целоваться сразу после взлета, а затем перешла к другим действиям интимного характера на глазах у 48 пассажиров и членов экипажа. Бортпроводники попросили их прекратить. Однако это не остановило пару.