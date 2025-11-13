13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице планируют установить 20 тыс. видеокамер на жилых домах, находящихся на обслуживании ЖКХ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Совещание о перспективах эксплуатации системы видеонаблюдения в жилищном фонде провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. В столице запланирована установка 20 тыс. видеокамер на жилых домах, находящихся на обслуживании ЖКХ районов столицы. А их насчитывается более 6 тыс.
«Сейчас по каждому району утверждены графики обследования жилищного фонда и придомовых территорий. Они нужны для того, чтобы определить наиболее оптимальные места установки видеокамер. Необходимо, чтобы в поле зрения видеокамер попадали детские площадки, места сбора отходов, проезды, а также пешеходные связи возле жилых домов», — отметила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.
Полностью завершить подготовительную работу планируют в следующем году. На сегодняшний день обследованы уже 26% объектов.
Глава города поручил завершить обследование территорий в установленные сроки для оперативной реализации проекта. -0-