В столице планируют установить 20 тыс. видеокамер на жилых домах, находящихся на обслуживании ЖКХ

«Сейчас по каждому району утверждены графики обследования жилищного фонда и придомовых территорий. Они нужны для того, чтобы определить наиболее оптимальные места установки видеокамер. Необходимо, чтобы в поле зрения видеокамер попадали детские площадки, места сбора отходов, проезды, а также пешеходные связи возле жилых домов», — отметила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.