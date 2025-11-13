«Мир через призму тишины». Выставку печатной графики представили в галерее «Университет культуры»

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональную выставку печатной графики Аллы Кейге «Тишина» представили в художественной галерее «Университет культуры», рассказали корреспонденту БЕЛТА организаторы.
В экспозиции представлены работы, выполненные в таких печатных техниках, как линогравюра, «сухая игла», монотипия, трафаретная печать, меццо-тинто, а также в смешанных печатных техниках. Автор изучает многогранные проявления окружающего мира через призму тишины, запечатлевая те тонкие состояния и формы, которые открываются лишь внимательному и безмолвному взгляду.
Проект представляет собой визуальное исследование природы, которое рождается из молчаливого диалога с миром, когда художник становится внимательным наблюдателем, а тишина — главным условием для подлинного видения. Через разнообразие печатных техник автору удается зафиксировать не просто образы, а само течение времени и состояния природы. Каждый оттиск становится слепком мгновения, обретшего форму в пространстве внутренней тишины.
«Для нашей галереи сегодняшний вечер — по-настоящему особенный. Мы открываем выставку, которую ждали очень долго. Имя Аллы Кейге хорошо известно в нашем художественном сообществе, и для меня огромная честь и радость наконец-то представить ее персональный проект “Тишина” на нашей площадке», — сказала директор галереи «Университет культуры» Марина Татаревич.
Она добавила, что их творческий путь с Аллой уже включает в себя несколько совместных проектов, и каждый раз она восхищалась ее профессионализмом, тонким вкусом той глубокой, созерцательной энергией, которую автор вкладывает в свои работы.
«Название “Тишина” точно отражает суть этой экспозиции. Выставка знакомит нас с разнообразием техник печатной графики. Каждая работа приглашает нас остановиться, замедлиться и погрузиться в особый мир», — подчеркнула Марина Татаревич.
Экспозицию можно будет увидеть до 28 ноября. -0-