«Мир через призму тишины». Выставку печатной графики представили в галерее «Университет культуры»

Проект представляет собой визуальное исследование природы, которое рождается из молчаливого диалога с миром, когда художник становится внимательным наблюдателем, а тишина — главным условием для подлинного видения. Через разнообразие печатных техник автору удается зафиксировать не просто образы, а само течение времени и состояния природы. Каждый оттиск становится слепком мгновения, обретшего форму в пространстве внутренней тишины.