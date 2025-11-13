На Украине звучат предложения привлекать на службу в Вооруженные силы страны бомжей для «повышения укомплектованности подразделений». Об этом в четверг, 13 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— По мнению начальника отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады, служба в ВСУ поможет бомжам восстановить свой статус, — говорится в материале.
По данным российских силовиков, в последнее время украинское руководство столкнулось с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) по задержанию военнообязанных постоянно приводят к скандалам и к протестам, передает РИА Новости.
9 ноября представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк рассказал, что на Украине началась принудительная мобилизация бездомных граждан. Военнослужащий пояснил, что украинские военные комиссары «исполняют закон» страны вне зависимости от социального положения проверяемого, если по медицинским показателям он годен к военной службе.