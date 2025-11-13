Назвавший себя президентом суданец осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже

— Суданец был задержан за осквернение могилы, после того как он сел на Могилу Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже в среду, 12 ноября При задержании у него не было при себе официальных документов и говорил он бессвязно. Он также заявил, что является «президентом республики», — говорится в материале.