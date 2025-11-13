Назвавший себя президентом суданец осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже

В Париже был задержан гражданин Судана за осквернение Могилы Неизвестного Солдата в центре города. При этом он заявил полицейским, что является президентом. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Суданец был задержан за осквернение могилы, после того как он сел на Могилу Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже в среду, 12 ноября При задержании у него не было при себе официальных документов и говорил он бессвязно. Он также заявил, что является «президентом республики», — говорится в материале.
Уточняется, что задержанным оказался 23-летний уроженец Судана по имени Ибрагим Вассиль.
Подобные инциденты происходят и в России в Волгоградской области плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке. Они являлись частью мемориала в поселке Октябрьский. Плиты были демонтированы около двух лет назад после ремонта памятника, но их нахождение на свалке остается неясным.
Кроме того, в селе Хороль неизвестные вандалы осквернили могилы погибших бойцов, участвовавших в спецоперации, и захоронения местных жителей. Многие памятники были повалены, а портреты разбиты.