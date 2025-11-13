Центробанк утвердит новый перечень признаков мошеннических переводов с 2026 года

Эксперты выделяют три главные группы фраз-приманок, которые используют мошенники: ложные отсылки к госорганам, запросы личных данных и манипуляции на тему безопасности. Любые упоминания «специальных счетов» или требований сохранить разговор в тайне должны сразу насторожить, как и классические призывы не верить «бандитам из банка». Специалисты рекомендуют немедленно прекращать подобные разговоры и никогда не переходить по незнакомым ссылкам, помня, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.