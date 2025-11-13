Губернатор Текслер с супругой посетили спектакль, где высмеивают чиновников. Фото

Он также выразил признательность режиссеру-постановщику Ивану Миневцеву и всему коллективу. Отдельно Текслер отметил успех Ольги Теляковой, получившей премию «Золотая Маска» за исполнение роли Акакия Акакиевича. По его мнению, эта награда является заслуженным признанием профессионального мастерства актрисы и служит ярким доказательством того, что Челябинск вправе претендовать на статус культурной столицы России.