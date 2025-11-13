Ричмонд
Журналист Сальтведт: Олимпиада станет интереснее с участием россиян

Ян Петтер Сальтведт отметил, что ОИ станут интереснее, если CAS отметит санкции против российских лыжников.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийские игры станут интереснее, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит санкции против России, считает норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт.

«Мне было очень интересно, подадут ли апелляцию в CAS. И я рад, что это произошло», — сказал он, комментируя апелляцию России в CAS против решения Международной федерации лыжного спорта (FIS). Слова журналиста приводит Sport24.

Напомним, российские лыжники по решению FIS отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

Ранее министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Россия направила апелляцию в CAS на решение FIS не допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.