Журналист Сальтведт: Олимпиада станет интереснее с участием россиян

Олимпийские игры станут интереснее, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит санкции против России, считает норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт.
«Мне было очень интересно, подадут ли апелляцию в CAS. И я рад, что это произошло», — сказал он, комментируя апелляцию России в CAS против решения Международной федерации лыжного спорта (FIS). Слова журналиста приводит Sport24.
Напомним, российские лыжники по решению FIS отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
Ранее министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Россия направила апелляцию в CAS на решение FIS не допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.