Рекордную молнию в 24 раза мощнее обычного зафиксировали синоптики в Сочи

Рекордную по мощности, в 24 раза сильнее обычного, молнию зафиксировали в Сочи в ночь на четверг, 13 ноября. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань» со ссылкой на синоптика Алексея Кокорина.
Очевидцы сообщают, что звук от такой молнии отличался от обычного грома. Он напоминал работу систем противовоздушной обороны.
Ранее в Сочи уже фиксировали мощные разряды. Месяцем ранее молния достигла силы 376 килоампер. В сентябре текущего года был зарегистрирован разряд мощностью 215 килоампер. Год назад около Сириуса наблюдалась серия разрядов до 335 килоампер. Все эти показатели оказались ниже ноябрьского рекорда.
Напомним, Ростов-на-Дону сохраняет за собой статус одного из самых грозовых городов России. В 2025 году донская столица заняла второе место среди российских мегаполисов по количеству грозовых дней, уступив только Краснодару.
Как объясняется в аналитике от «Яндекс. Погоды», Ростов находится в зоне столкновения различных воздушных масс. С запада поступает влажный воздух с Азовского и Черного морей, с востока — сухие потоки из калмыцких степей, а с севера — прохладные арктические фронты. Такое сочетание создает идеальные условия для формирования гроз.
В отличие от Краснодара, где грозы обычно сопровождаются ливнями, в Ростове часты сухие грозы. Они возникают при температуре выше +35 градусов и влажности менее 30%. Капли дождя испаряются, не долетая до земли, но электрические заряды в облаках продолжают накапливаться, вызывая мощные разряды.
