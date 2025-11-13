Рекордную молнию в 24 раза мощнее обычного зафиксировали синоптики в Сочи

Как объясняется в аналитике от «Яндекс. Погоды», Ростов находится в зоне столкновения различных воздушных масс. С запада поступает влажный воздух с Азовского и Черного морей, с востока — сухие потоки из калмыцких степей, а с севера — прохладные арктические фронты. Такое сочетание создает идеальные условия для формирования гроз.