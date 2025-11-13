CBS: Пентагон представил Трампу планы потенциальных операций против Венесуэлы

Пентагон представил президенту США Дональду Трампу новые планы возможных операций американской армии против Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CBS.
Согласно источнику, обновленные планы включают в себя удары по наземным целям. Они также могут быть приняты Вооруженными силами США «в ближайшие дни». При этом подробности потенциальных операций против Венесуэлы не раскрываются, а какие-либо решения по данному вопросу пока не приняты.
Совещание проходило в Белом доме при участии начальника Пентагона Пита Хегсета и председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении CNN, что Соединенные Штаты нанесли удары по судам у берегов Венесуэлы с применением ударных беспилотников и палубной авиации.