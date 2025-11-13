CBS: Пентагон представил Трампу планы потенциальных операций против Венесуэлы

Согласно источнику, обновленные планы включают в себя удары по наземным целям. Они также могут быть приняты Вооруженными силами США «в ближайшие дни». При этом подробности потенциальных операций против Венесуэлы не раскрываются, а какие-либо решения по данному вопросу пока не приняты.