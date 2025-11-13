Ричмонд
CBS: Пентагон представил Трампу планы потенциальных операций против Венесуэлы

США могут в ближайшие дни принять план об операциях против Венесуэлы, включающих удары по наземным целям.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон представил президенту США Дональду Трампу новые планы возможных операций американской армии против Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CBS.

Согласно источнику, обновленные планы включают в себя удары по наземным целям. Они также могут быть приняты Вооруженными силами США «в ближайшие дни». При этом подробности потенциальных операций против Венесуэлы не раскрываются, а какие-либо решения по данному вопросу пока не приняты.

Совещание проходило в Белом доме при участии начальника Пентагона Пита Хегсета и председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении CNN, что Соединенные Штаты нанесли удары по судам у берегов Венесуэлы с применением ударных беспилотников и палубной авиации.

