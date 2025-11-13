Названы ранние симптомы артрита

Артрит может начинаться с легкого дискомфорта в суставах, который проявляется во время смены погоды, похолодания и при перепадах давления. Об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru врач-артролог Наталья Степанова.
— Осенние перепады давления и сырость могут усилить ощущение боли в суставах даже при легких формах артрита, так как суставная капсула более чувствительна к изменению атмосферного давления и влажности, — объяснила медик.
По словам доктора, также на ранних стадиях могут наблюдаться отеки в коленях и локтях или незначительная скованность после длительного сидения.
360.ru предупреждает, что после ОРВИ или гриппа нужно ограничить физические нагрузки, потому что могут возникнуть осложнения на соединительную ткань, которые, с большой вероятностью, вызовут артрит.
При подозрении на артрит, например, при боли или припухлости в суставах очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Как правило, изначально состояние пациента оценивает терапевт, а позже уже ревматолог проводит необходимую диагностику и назначает лечение, передает Life.ru.