В школе в Ставропольском крае установили новые зеркала

Об их отсутствии местные жители сообщили с помощью QR-кода.

В школе № 26 после капитального ремонта обновили фасад, крышу и отделку. Казалось, всё идеально. Но чего-то не хватало: в раздевалках, актовом зале и санитарных комнатах не оказалось зеркал.

О проблеме сообщили через QR-код обратной связи — и уже скоро здесь засверкали новые зеркала с противоударной пленкой.

Школу отремонтировали по нацпроекту «Образование», а теперь о ней заботится нацпроект «Молодежь и дети».

На объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, установлены таблички с QR-кодом. Сканируйте его и рассказывайте о проблемах — каждое обращение обязательно рассмотрят.