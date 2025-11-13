В школе в Ставропольском крае установили новые зеркала

В школе № 26 после капитального ремонта обновили фасад, крышу и отделку. Казалось, всё идеально. Но чего-то не хватало: в раздевалках, актовом зале и санитарных комнатах не оказалось зеркал.
О проблеме сообщили через QR-код обратной связи — и уже скоро здесь засверкали новые зеркала с противоударной пленкой.
Школу отремонтировали по нацпроекту «Образование», а теперь о ней заботится нацпроект «Молодежь и дети».
На объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, установлены таблички с QR-кодом. Сканируйте его и рассказывайте о проблемах — каждое обращение обязательно рассмотрят.