Что не купишь за деньги и как отрабатывать рискованные научные идеи, рассказали в НАН Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие подходы изменятся в работе НАН Беларуси в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник, передает БЕЛТА.
Как отметил Владимир Караник, сегодня во время доклада Президенту поднимался целый ряд вопросов: как сработала академия наук за девять месяцев текущего года и какие есть предложения по совершенствованию деятельности, как усилить взаимодействие между наукой и ведущими отраслями реального сектора экономики, как привлекать молодежь в научную сферу и как мотивировать ученых.
В части совершенствования деятельности Национальной академии наук Владимир Караник отметил несколько векторов. И один из них — изменение подходов к финансированию и введение понятия «базовое финансирование».
В части совершенствования деятельности Национальной академии наук Владимир Караник отметил несколько векторов. И один из них — изменение подходов к финансированию и введение понятия «базовое финансирование».
«Финансовое обеспечение текущей деятельности: содержание зданий, сооружений, их ремонты и ремонты ненаучного оборудования и финансирование научных исследований. Чтобы деньги, которые выделяются на науку, 100% использовались для проведения и организации научно-исследовательской работы, — рассказал он. — И не надо было бы из этих денег часть изымать для проведения каких-то ремонтов и поддержания зданий. Потому что, как я говорил в медицине, стены не лечат. И в академии наук стены не изобретают, т.е. мы должны четко разделить эти понятия. Отторжение у главы государства этот подход не вызвал. Мы сейчас готовим обоснование проектно-нормативного акта, где четко будет регламентировано, что бюджетные деньги, выделяющиеся в качестве базового финансирования, выделяются в соответствии с бюджетными требованиями и со строгим контролем их расходования, чтобы это не было просто проедание ресурсов. А деньги, выделяемые на научные исследования, должны двигать науку вперед и приводить к появлению новых прорывных разработок».
Однако, уверен Владимир Караник, за деньги научные идеи не купишь. «Именно прорывные идеи, направления деятельности — они не покупаются, они генерируются научными кадрами. И этому вопросу тоже очень много было уделено внимания, самое пристальное внимание главы государства — это работа с научными кадрами», — сказал он.
Финансовая мотивация — важный фактор для ученых. Однако для многих из них возможность опробовать свои идеи на практике — на первом месте. Как уже отмечалось сегодня, напомнил председатель Президиума Национальной академии наук, Президент акцентировал внимание, что ученый не должен быть нищим. Однако чтобы была поддержка и заслуженное вознаграждение, важен результат.
Повышение роли заказчика — тема, которая тоже находится на контроле. «Это тоже дорога с двухсторонним движением. С одной стороны — ученые должны постоянно находится в поиске (какие их разработки необходимы для реального сектора экономики), рассказывать о своих компетенциях и о том, где они могут оказать существенную помощь для наших промышленных предприятий. С другой стороны, промышленные предприятия должны более активно привлекать к решению каких-то проблемных вопросов научный сектор, ставить перед ними конкретные задачи. Симбиоз науки и практики должен быть очень плотный, он должен основываться на взаимном знании о потребностях и возможностях друг друга, взаимном уважении и, что еще более важно, на взаимной ответственности», — отметил Владимир Караник.
Связь науки и образования (предоставление академическим ученым возможности приходить к студентам, читать лекции) — тоже важный аспект. «С одной стороны, мы повышаем престиж образования: там маститые ученые, с которыми интересно общаться студентам, которые активно участвуют в педагогическом процессе. А с другой стороны — мы должны простимулировать ученых, чтобы они понимали, что это не только их долг перед Родиной, перед будущим поколением, но это работа, которая по достоинству оценивается», — отметил Владимир Караник.
Помимо этого, ученые смогут общаться с будущим поколением исследователей — видеть тех, кто приходит после лекции, задает вопросы, высказывает свои идеи. «Мы уже не раз обсуждали с Министерством образования тему финансирования прорывных идей, рискованных научных проектов — так называемое венчурное финансирование. И вот мое мнение, что подходы к венчурному финансированию надо отрабатывать именно на вузовской науке, где сосредоточенна энергия молодости и достаточно сильный кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава, — рассказал он. — Вот это должно на первом этапе стать полигоном для отработки идей. Как только мы видим, что идея имеет право на жизнь и может вылиться в какой-то большой и прорывной проект, вот тут уже отраслевая академическая наука должна ее подхватывать и обеспечивать необходимую фундаментальную базу исследований, которые позволят эту идею трансформировать в готовую технологию».-0-