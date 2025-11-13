Что не купишь за деньги и как отрабатывать рискованные научные идеи, рассказали в НАН Беларуси

«Финансовое обеспечение текущей деятельности: содержание зданий, сооружений, их ремонты и ремонты ненаучного оборудования и финансирование научных исследований. Чтобы деньги, которые выделяются на науку, 100% использовались для проведения и организации научно-исследовательской работы, — рассказал он. — И не надо было бы из этих денег часть изымать для проведения каких-то ремонтов и поддержания зданий. Потому что, как я говорил в медицине, стены не лечат. И в академии наук стены не изобретают, т.е. мы должны четко разделить эти понятия. Отторжение у главы государства этот подход не вызвал. Мы сейчас готовим обоснование проектно-нормативного акта, где четко будет регламентировано, что бюджетные деньги, выделяющиеся в качестве базового финансирования, выделяются в соответствии с бюджетными требованиями и со строгим контролем их расходования, чтобы это не было просто проедание ресурсов. А деньги, выделяемые на научные исследования, должны двигать науку вперед и приводить к появлению новых прорывных разработок».