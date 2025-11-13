Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник СВО из Карачаево-Черкесии Магомедов получил третий орден Мужества

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил Рустама Магомедова с присуждением ордена Мужества.

Источник: Аргументы и факты

Участник спецоперации на Украине из Карачаево-Черкесии Рустам Магомедов получил третий орден Мужества, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Указом президента РФ Владимира Путина наш земляк, участник специальной военной операции, участник кадровой программы “Герои Карачаево-Черкесии”, начальник Военного учебного центра при Северо-Кавказской государственной академии, подполковник Рустам Магомедов награждем третьим орденом Мужества», — написал Рашид Темрезов в Telegram.

Глава Карачаево-Черкесии от имени всех жителей республики и себя лично поздравил Рустама Магомедова с присуждением награды.

Ранее сообщалось, что военного корреспондента Ивана Зуева, который погиб из-за беспилотника ВСУ в Запорожской области, посмертно наградили орденом Мужества.