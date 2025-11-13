Участник СВО из Карачаево-Черкесии Магомедов получил третий орден Мужества

Участник спецоперации на Украине из Карачаево-Черкесии Рустам Магомедов получил третий орден Мужества, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
«Указом президента РФ Владимира Путина наш земляк, участник специальной военной операции, участник кадровой программы “Герои Карачаево-Черкесии”, начальник Военного учебного центра при Северо-Кавказской государственной академии, подполковник Рустам Магомедов награждем третьим орденом Мужества», — написал Рашид Темрезов в Telegram.
Глава Карачаево-Черкесии от имени всех жителей республики и себя лично поздравил Рустама Магомедова с присуждением награды.
Ранее сообщалось, что военного корреспондента Ивана Зуева, который погиб из-за беспилотника ВСУ в Запорожской области, посмертно наградили орденом Мужества.