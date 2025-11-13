ФИФА номинировала игрока ЦСКА Алеррандро на премию за самый красивый гол

ФИФА выдвинула бразильского форварда московского ЦСКА Алеррандро в качестве кандидата на премию Ференца Пушкаша, отмечающую самый красивый гол, забитый в течение года. Информация об этом опубликована на официальном сайте федерации.
На данную награду могут быть номинированы футболисты, чьи голы были забиты в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Имя победителя будет определено путем голосования среди футбольных фанатов и экспертов ФИФА.
Гол, благодаря которому Алеррандро вошел в список претендентов на приз, был забит им 19 августа 2024 года, когда он играл за бразильскую команду «Витория». Нападающий эффектно поразил ворота «Крузейро», исполнив удар в падении через себя.
25-летний игрок присоединился к ЦСКА в феврале 2025 года. В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 13 играх чемпионата России, отметившись одним забитым голом и одной голевой передачей.
