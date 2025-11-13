Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА номинировала игрока ЦСКА Алеррандро на премию за самый красивый гол

Алеррандро забил гол 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую «Виторию».

Источник: Аргументы и факты

ФИФА выдвинула бразильского форварда московского ЦСКА Алеррандро в качестве кандидата на премию Ференца Пушкаша, отмечающую самый красивый гол, забитый в течение года. Информация об этом опубликована на официальном сайте федерации.

На данную награду могут быть номинированы футболисты, чьи голы были забиты в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Имя победителя будет определено путем голосования среди футбольных фанатов и экспертов ФИФА.

Гол, благодаря которому Алеррандро вошел в список претендентов на приз, был забит им 19 августа 2024 года, когда он играл за бразильскую команду «Витория». Нападающий эффектно поразил ворота «Крузейро», исполнив удар в падении через себя.

25-летний игрок присоединился к ЦСКА в феврале 2025 года. В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 13 играх чемпионата России, отметившись одним забитым голом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче.