Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союзные парламентарии обсудят автострахование и исполнение судебных решений в СГ

«Парламентарии рассмотрят вопросы, направленные на законодательное обеспечение равных прав граждан Беларуси и России», — отметили в пресс-службе.

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту пройдет 19 ноября в Минске с подключением по видео-конференц-связи студий из Москвы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания.

«Парламентарии рассмотрят вопросы, направленные на законодательное обеспечение равных прав граждан Беларуси и России. Центральными темами станут функционирование единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства, а также формирование механизма перечисления денежных средств в пользу резидентов Республики Беларусь по исполнительным документам, подлежащим исполнению на территории Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств юстиции Беларуси и России, Республики Беларусь, Белорусского бюро по транспортному страхованию, Российского союза автостраховщиков, акционерного общества «Национальная страховая информационная система».-0-

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше