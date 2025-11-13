Союзные парламентарии обсудят автострахование и исполнение судебных решений в СГ

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту пройдет 19 ноября в Минске с подключением по видео-конференц-связи студий из Москвы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания.
«Парламентарии рассмотрят вопросы, направленные на законодательное обеспечение равных прав граждан Беларуси и России. Центральными темами станут функционирование единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства, а также формирование механизма перечисления денежных средств в пользу резидентов Республики Беларусь по исполнительным документам, подлежащим исполнению на территории Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.
К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств юстиции Беларуси и России, Республики Беларусь, Белорусского бюро по транспортному страхованию, Российского союза автостраховщиков, акционерного общества «Национальная страховая информационная система».-0-