Без жуков и прочих сюрпризов: в Калининградскую область доставили 100 тонн хурмы

В Калининградскую область из Азербайджана и Узбекистана доставили 100 тонн хурмы. Каждая партия прошла проверку Россельхознадзора.
«По результатам лабораторных исследований, проведённых специалистами Калининградского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ” (Федеральное государственное бюджетное учреждение “Федеральный центр охраны здоровья животных”), объекты, имеющие карантинное значение для России, в хурме не выявлены. Вся досмотренная продукция допущена к ввозу и дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.
Хурма богата йодом — один плод покрывает суточные потребности в этом микроэлементе. Фрукт, однако, содержит много углеводов. Врач объяснил, как правильно есть хурму и не набрать при этом вес.