Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков

Депутат Марченко предложил ввести запрет на продажу фейерверков в России.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложи ввести запрет на торговлю фейерверками — идея связана с высокой травматичностью пиротехники. Об этом в разговоре с корреспондентом издания «Абзац» заявил член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

— Из-за фейерверков у нас происходит много пожаров. Страдают не только те, кто сам запускает салюты. Могут пострадать и окружающие, включая детей, оказавшихся рядом. Это явно вызывает необходимость навести порядок в сфере пиротехники. Я бы прекратил продажу, — сказал депутат.

Парламентарий также упомянул случаи, когда огни залетают на балконы и наносят ущерб, особенно часто такое случается во время новогодних праздников. Спикер добавил, что меры по ограничению продажи пиротехники могут принять местные власти в каждом конкретном регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что запускать пиротехнику в жилых зонах или в лесу в России категорически запрещено по правилам безопасности. За нарушение этих правил грозит ответственность, а при нанесении ущерба ответственному придется его возместить.