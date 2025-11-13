В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков

В Госдуме предложи ввести запрет на торговлю фейерверками — идея связана с высокой травматичностью пиротехники. Об этом в разговоре с корреспондентом издания «Абзац» заявил член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.
— Из-за фейерверков у нас происходит много пожаров. Страдают не только те, кто сам запускает салюты. Могут пострадать и окружающие, включая детей, оказавшихся рядом. Это явно вызывает необходимость навести порядок в сфере пиротехники. Я бы прекратил продажу, — сказал депутат.
Парламентарий также упомянул случаи, когда огни залетают на балконы и наносят ущерб, особенно часто такое случается во время новогодних праздников. Спикер добавил, что меры по ограничению продажи пиротехники могут принять местные власти в каждом конкретном регионе.
Ранее KP.RU сообщил, что запускать пиротехнику в жилых зонах или в лесу в России категорически запрещено по правилам безопасности. За нарушение этих правил грозит ответственность, а при нанесении ущерба ответственному придется его возместить.