Уролог раскрыл причины импотенции у мужчин

По его словам, рано или поздно все мужчины столкнутся с нарушением эрекции. Причина этого кроется в противоречиях современного образа жизни: с одной стороны, темп жизни ускорился, с другой — в некоторых аспектах он, напротив, замедлился. Например, сейчас доступ к пище стал проще, а ее количество увеличилось, и это можно считать негативным фактором, влияющим на мужскую потенцию, считает специалист-уролог.