Врач перечислила продукты, провоцирующие заболевания глаз

Увлечение некоторыми продуктами способно негативно сказаться на зрении. Об этом предупредила в разговоре с изданием «Абзац» профессор, офтальмолог Татьяна Шилова.
— Избыток сахара и рафинированных углеводов повреждает сосуды сетчатки и может привести к диабетической ретинопатии — одной из ведущих причин слепоты. Избыточное потребление животных жиров и фастфуда ухудшает кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва, — заявила медик.
По словам врача, рацион должен быть сбалансированным. Для здоровья глаз необходимо включать в него продукты, содержащие витамин A, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.
