Врач перечислила продукты, провоцирующие заболевания глаз

Офтальмолог Шилова: избыток сахара и фастфуда провоцирует болезни глаз.

Источник: Комсомольская правда

Увлечение некоторыми продуктами способно негативно сказаться на зрении. Об этом предупредила в разговоре с изданием «Абзац» профессор, офтальмолог Татьяна Шилова.

— Избыток сахара и рафинированных углеводов повреждает сосуды сетчатки и может привести к диабетической ретинопатии — одной из ведущих причин слепоты. Избыточное потребление животных жиров и фастфуда ухудшает кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва, — заявила медик.

По словам врача, рацион должен быть сбалансированным. Для здоровья глаз необходимо включать в него продукты, содержащие витамин A, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.

Ранее KP.RU сообщил, что осенью зрение подвергается повышенной нагрузке. Виной этому короткий световой день, частые туманы, дождливая погода и слабое естественное освещение, которые усиливают проявление первых признаков катаракты и глаукомы. Также осенью усиливается дискомфорт при переходе из яркого света в слабо освещенное помещение.