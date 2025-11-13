Врач перечислила продукты, провоцирующие заболевания глаз

Ранее KP.RU сообщил, что осенью зрение подвергается повышенной нагрузке. Виной этому короткий световой день, частые туманы, дождливая погода и слабое естественное освещение, которые усиливают проявление первых признаков катаракты и глаукомы. Также осенью усиливается дискомфорт при переходе из яркого света в слабо освещенное помещение.