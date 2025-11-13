СМИ: Украинка перерезала горло девятилетнему сыну в Италии

12 ноября похожий инцидент произошел в Москве. Жительница столицы убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой в квартире на юго-западе города. Правоохранители нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других повреждений. Им удалось спасти женщину, сейчас она находится под охраной в тяжелом состоянии.