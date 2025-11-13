СМИ: Украинка перерезала горло девятилетнему сыну в Италии

В итальянском городе Муджа была задержана 55-летняя гражданка Украины по подозрению в убийстве своего девятилетнего сына. По информации таблоида Daily Mail, женщина нанесла ребенку смертельное ножевое ранение в горло с помощью большого кухонного ножа.
Тело мальчика было найдено вечером 12 ноября. Обычно он жил с отцом, 58-летним итальянцем, но в тот день находился у матери. Отец забеспокоился, когда не смог связаться с бывшей супругой и сыном, и вызвал экстренные службы.
Прибывшие полицейские и медики обнаружили мальчика мертвым в ванной, мать находилась рядом в состоянии шока.
Ранее за женщиной следили специалисты Центра психического здоровья, а семья находилась под контролем социальных служб из-за конфликтов между родителями. Украинка была арестована, расследование продолжается, говорится в материале.
12 ноября похожий инцидент произошел в Москве. Жительница столицы убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой в квартире на юго-западе города. Правоохранители нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других повреждений. Им удалось спасти женщину, сейчас она находится под охраной в тяжелом состоянии.