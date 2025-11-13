В Польше мужчина ударил чемоданом по голове девушку, певшую украинский гимн

В Сети в среду, 12 ноября, появилась видеозапись, на котором в полупустом поезде один из пассажиров ударил чемоданом по голове женщину с ножом, певшую украинскую песню.
Сначала женщина оскорбила мать мужчины, после чего выхватила из куртки нож и, держа его в руке, стала угрожать пассажиру. После того, как она начала двигаться с оружием в сторону мужчины, он взял чемодан и ударом по голове сбил ее с ног.
В других фрагментах видеозаписи можно заметить двух машинистов, которые успокаивают агрессивную женщину. По неподтвержденным данным, нападение произошло в вагоне поезда, который следовал из польского города Зелена-Гура. При этом журналисты выяснили, что нападение произошло точно не в составе перевозчика PKP Intercity.
— Это не наш поезд. Обратитесь к другим перевозчикам, — передает сообщение компании польский портал Wiadomosci.
В марте в торговом центре в польском Вроцлаве мужчина выстрелил в гражданина Румынии из пневматического пистолета, приняв его за украинца. После случившегося правоохранители арестовали мужчину и предъявили ему обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.