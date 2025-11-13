«В детей сатана вселяется через осатаневших взрослых»: Корчевников обрушился с резкой критикой на пермяков

Корчевников упомянул мероприятие в одном из пермских ТЦ, где ученицы модельной школы участвовали в фотосессии и показе тематических костюмов. Телеведущий назвал такие события «адскими утренниками»*. «Во всегда открытых детей сатана вселяется через осатаневших взрослых и через зашифрованное обычное зло — например, через злые игрушки, типа Лабубу и прочих уродов, через детские магические игры вроде популярных теперь детских карт таро или разных наборов “Маленьких ведьмочек”», — пояснил свою позицию телеведущий.