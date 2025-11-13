Суд признал депутата ГД Кочиева банкротом из-за долга в 653 млн рублей

Арбитражный суд Северной Осетии признал депутата Государственной думы Роберта Кочиева банкротом, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Как сказано в материалах дела, долг депутата составляет 653 миллиона рублей. Решение о его банкротстве принято по заявлению банка «Солидарность».
«В отношении Кочиева введена процедура реструктуризации долгов», — сообщили в суде.
Как сказано в материалах дела, Кочиев выступал поручителем алкогольного производителя «Исток ЗШВ», который находится в процедуре банкротства с долгами на общую сумму больше 1 млрд рублей.