Суд признал депутата ГД Кочиева банкротом из-за долга в 653 млн рублей

Роберт Кочиев выступал поручителем алкогольного производителя.

Источник: Аргументы и факты

Арбитражный суд Северной Осетии признал депутата Государственной думы Роберта Кочиева банкротом, следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Как сказано в материалах дела, долг депутата составляет 653 миллиона рублей. Решение о его банкротстве принято по заявлению банка «Солидарность».

«В отношении Кочиева введена процедура реструктуризации долгов», — сообщили в суде.

Как сказано в материалах дела, Кочиев выступал поручителем алкогольного производителя «Исток ЗШВ», который находится в процедуре банкротства с долгами на общую сумму больше 1 млрд рублей.