Представитель МИД Украины Тихий нахамил Орбану после его отказа от помощи Киеву

В этот же день Орбан сообщил, что на Украине раскрыли коррупционную сеть, связанную с президентом страны Владимиром Зеленским, что делает невозможным дальнейшее финансирование Киева из бюджета Венгрии. Кроме того, он выразил надежду, что расследование Национального антикоррупционного бюро Украины заставит Европейский союз пересмотреть свою политику финансовой помощи.