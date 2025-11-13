Представитель МИД Украины Тихий нахамил Орбану после его отказа от помощи Киеву

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его отказа от финансирования Киева из-за коррупционного скандала. Свое высказывание в четверг, 13 ноября, он опубликовал в социальной сети X.
Тихий заявил, что Украина не нуждается в «лекциях о коррупции» Орбана.
— Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах и сделавшего свою страну беднейшей в ЕС? Нет, спасибо, — передает его сообщение Lenta.ru.
В этот же день Орбан сообщил, что на Украине раскрыли коррупционную сеть, связанную с президентом страны Владимиром Зеленским, что делает невозможным дальнейшее финансирование Киева из бюджета Венгрии. Кроме того, он выразил надежду, что расследование Национального антикоррупционного бюро Украины заставит Европейский союз пересмотреть свою политику финансовой помощи.
12 ноября на Украине во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов дела о коррупции прозвучало имя Зеленского. Ранее у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком президента Украины», прошли обыски. Вечерняя Москва рассказала, как предприниматель связан с украинским лидером и как работала их коррупционная схема.