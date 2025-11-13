В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков, заявил о начале информационной атаки, развязанной Украиной против полуострова.
«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Советник призвал граждан ориентироваться только на официальные сообщения и проверять информацию.
Крючков также напомнил о недопустимости видеосъемки и обнародования данных о работе ПВО, подчеркнув ответственность за подобные действия.
Ранее сообщалось, что над Крымом и Черным морем за два часа сбили 14 БПЛА.
