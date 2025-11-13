СМИ: Над шахтой Димитрова подняли флаг России

Над шахтой Димитрова (украинское название — Мирноград) был поднят российский флаг. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий снимает украинский флаг и заменяет его на российский. Авторы канала отмечают, что, по всей видимости, российские войска могут вскоре получить контроль над городом.
Тем не менее официальной информации о продвижении российской армии в районе шахты пока не поступало.
Российская армия продолжает операцию по освобождению Купянска. В четверг, 13 ноября, стало известно, что бойцы ведут активное наступление в западной части города — украинским военным приходится отступать вдоль реки Оскол.
11 ноября российские войска полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области от присутствия бойцов украинской армии.
В тот же день подразделения российской группировки войск «Восток» зачистили от присутствия украинских боевиков населенный пункт Новоуспеновское, который находится в Запорожской области. По данным Telegram-канала Министерства обороны, к освобождению причастны подразделения российской группировки войск «Восток».