Росприроднадзор выявил загрязнение фосфатами и фенолом реки Кубань

В реке Кубань, протекающей через Краснодар, выявлено превышение концентрации ряда вредных веществ. Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев представил официальный ответ Росприроднадзора, подтверждающий факты несанкционированного сброса сточных вод.
Согласно документу, источником загрязнения стал ливневой водовыпуск, расположенный в районе Моста Поцелуев. В результате анализа в воде обнаружено значительное превышение таких загрязняющих компонентов, как нефтепродукты, фосфаты, фенолы, железо, цинк, медь, алюминий, марганец и другие.
«Ведомство подтвердило, что источником сброса признан ливневой водовыпуск, относящийся к системе ливнеотведения города Краснодара», — сообщил Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале.
В Росприроднадзоре заявили о намерении инициировать проведение контрольных мероприятий. В рамках этих мероприятий с участием ответственных лиц будут предприняты меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных к установленной законом ответственности.