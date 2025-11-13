«Хочу кайфовать»: Оксана Самойлова раскрыла, что будет делать после развода

Ранее KP.RU сообщил, что блогер и мама четверых детей Оксана Самойлова тяжело переживает развод с рэпером Джиганом, с которым они состояли в браке 13 лет. По одной из версий, они познакомились в ночном клубе и почти сразу стали жить вместе. У пары четверо детей — 14-летняя Ариела, 10-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид.